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وزير العدل يعلن إعفاء المحامين من مقابل التسجيل بخدمة رفع الدعوى عن بعد

الخميس، 28 أكتوبر 2021 10:52 ص
وزير العدل يعلن إعفاء المحامين من مقابل التسجيل بخدمة رفع الدعوى عن بعد المستشار عمر مروان وزير العدل
كتب محمد السيد

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أعلن المستشار عمر مروان وزير العدل، إعفاء المحامين من مقابل التسجيل بخدمة رفع الدعوى عن بعد، جاء ذلك خلال مشاركته فى احتفال نقابة المحامين بيوم المحاماة وعيدها السنوى.
 
وقال وزير العدل خلال كلمة له، إن رعاية الرئيس السيسى للمؤتمر تعكس رؤية شاملة للعدالة، مضيفا أنه منذ أيام قليلة كان الاحتفال بيوم القضاء المصرى واليوم الاحتفال بشركاء العدالة.
 
وأشار المستشار عمر مروان وزير العدل، إلى أن المحاماة رسالة سامية قبل أن تكون مهنة نبيلة وهى فن الحجة والبرهان والإقناع.
 
وانطلقت منذ قليل، فعاليات مؤتمر "مستقبل المحاماة في مصر والوطن العربي"، احتفالا بيوم المحاماة وعيدها السنوي، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وبحضور نقيب المحامين، رجائي عطية، رئيس اتحاد المحامين العرب، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، وعدد من ممثلي الهيئات القضائية، والنقباء العرب، و شيوخ المحاماة.

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