وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع تكتيكى بإحدى وحدات الجيش الثالث الميدانى

كتب زكى القاضى

شهد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكى بجنود بالذخيرة الحية الذى تنفذه إحدى وحدات الجيش الثالث الميدانى ، والذى يأتى فى إطار خطة التدريب السنوية لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة ، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ، وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة ، وعدد من دارسى الكليات والمعاهد العسكرية.

وألقى قائد الجيش الثالث الميدانى كلمة أكد خلالها على الدعم المستمر من القيادة العامة للقوات المسلحة للجيش الثالث الميدانى ، ليظل دائماً على إستعداد تام لتنفيذ كافة المهام والأنشطة التدريبية المكلفين بها وصولاً لأعلى معدلات الكفاءة والإستعداد القتالى للحفاظ على الوطن وصون مقدساته .

بدأت المرحلة بعرض ملخص الفكرة التكتيكية لمراحل المشروع وملخص الأعمال السابقة ، كما تضمنت المرحلة تنفيذ أعمال الإسقاط والإبرار الجوى لعناصر المظلات ، تلى ذلك قيام المقاتلات والطائرات متعددة المهام بتنفيذ طلعات الإستطلاع والمعاونة لدعم أعمال قتال القوات وتدمير الإحتياطات المعادية بمساندة المدفعية ، وبإستغلال التمهيد النيرانى قامت القوات المهاجمة بإقتحام الحد الأمامى لدفاعات العدو وتدمير الأهداف المعادية بدقة عالية وتحقيق المهام المخططة فى التوقيتات المحددة وذلك بمعاونة طائرات الهليكوبتر المسلح وعناصر المقذوفات الموجهة المضادة للدبابات ، وتحت ستر الوقاية المحققة لوسائل وأسلحة الدفاع الجوى ، وبمساندة المدفعية لتدمير الإحتياطات ، قامت العناصر المدرعة والمشاة الميكانيكى بتطوير الهجوم وإختراق الدفاعات المعادية والإشتباك معها وتدميرها بتناغم كامل بين كافة عناصر تشكيل المعركة .

وأشاد الفريق أول محمد زكى بالأداء المتميز الذى وصلت إليه القوات المنفذة للمشروع وأداء المهام القتالية والنيرانية ، مؤكداً حرص القوات المسلحة على الإهتمام بجميع عناصر الكفاءة القتالية والإستعداد القتالى للوحدات والتشكيلات والإرتقاء بإمكاناتها وقدراتها فى كافة المجالات ، كما ناقش عدداً من القادة والضباط المشاركين فى المشروع ، لصقل مهارة الدارسين ونقل خبرات التدريب وتعميق الدروس المستفادة منه ، وطالبهم بأن يكونوا قدوة فى الإنضباط والتفانى فى أداء مهامهم وما يتطلبه ذلك من يقظة كاملة للمحافظة على أمن الوطن وإستقراره وسلامة

أراضيه .

ونقل القائد العام للقوات المسلحة تحية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال الجيش الثالث الميدانى ، وقدم القائد العام التهنئة للفريق أسامة عسكر لتوليه منصب رئاسة الأركان متمنياً له التوفيق فى إستكمال مسيرة نجاح القوات المسلحة على كافة الأصعدة ، كما وجه الشكر والتقدير للفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق على جهوده طوال الفترة الماضية فى دعم القوات المسلحة بما يمتلكه من خبرات علمية وعملية فى مختلف المجالات العسكرية ، وأثنى القائد العام على جهود القوات المسلحة فى حماية حدود مصر على كافة الإتجاهات الإستراتيجية .