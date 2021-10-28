وزير التموين: رفع سعر الزيت سببه ارتفاع تكاليف الإنتاج

كتب: محمد الأحمدى

أكد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن قرار رفع سعر زيت التموين من 21 إلى 25 جنيها جاء بناء على زيادة تكلفة عملية الإنتاج، موضحا أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات اللازمة لمواجهة تداعيات التضخم العالمي خاصة مع زيادة التداعيات السلبية الاقتصادية لانتشار وباء كورونا.

وأوضح الوزير خلال مؤتمر صحفى، أن الوزارة تعاقدت مع مزارعين لزراعة فول الصويا لتوريده لمصانع الوزارة لإنتاج زيت بأسعار مناسبة.

وأضاف: "لا يمكننى أن أجبر صاحب مصنع أو منتج أن يبيع بالخسارة، ولذلك نتدخل بشكل سليم في السوق، واتخذنا قرار بزيادة سعر الزيت بسبب زيادة عملية الإنتاج، ونبهنا من أوقات سابقة بزيادة أسعار العديد من المنتجات، مثل السكر ولدينا احتياطات مناسبة من السلع الغذائية الأساسية".