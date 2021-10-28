اليوم السابع
Ads
الخميس، 28 أكتوبر 2021 01:31 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير التموين: رفع سعر الزيت سببه ارتفاع تكاليف الإنتاج

الخميس، 28 أكتوبر 2021 12:42 م
وزير التموين: رفع سعر الزيت سببه ارتفاع تكاليف الإنتاج الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن قرار رفع سعر زيت التموين من 21 إلى 25 جنيها جاء بناء على زيادة تكلفة عملية الإنتاج، موضحا أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات اللازمة لمواجهة تداعيات التضخم العالمي خاصة مع زيادة التداعيات السلبية الاقتصادية لانتشار وباء كورونا. 
 
وأوضح الوزير خلال مؤتمر صحفى، أن الوزارة تعاقدت مع مزارعين لزراعة فول الصويا لتوريده لمصانع الوزارة لإنتاج زيت بأسعار مناسبة.
 
وأضاف: "لا يمكننى أن أجبر صاحب مصنع أو منتج أن يبيع بالخسارة، ولذلك نتدخل بشكل سليم في السوق، واتخذنا قرار بزيادة سعر الزيت بسبب زيادة عملية الإنتاج، ونبهنا من أوقات سابقة بزيادة أسعار العديد من المنتجات، مثل السكر ولدينا احتياطات مناسبة من السلع الغذائية الأساسية". 

وزير التموين

وزاره التموين

سعر الخبر

احتياطى الخبز

الدقيق الابيض

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزير التموين: تكلفة إنتاج رغيف الخبز 60 قرشا والتسعير يخضع لاعتبارات عديدة

الخميس، 28 أكتوبر 2021 12:33 م

وزير التموين: سعر لتر الزيت 25 جنيها على بطاقات التموين اعتبارا من الغد

الخميس، 28 أكتوبر 2021 12:20 م

وزير التموين: أتعامل مع جميع الاستغاثات.. ولا تهاون فى تطبيق الإجراءات

الخميس، 28 أكتوبر 2021 11:45 ص

وزير التموين: غلق أى مخبز يحتفظ ببطاقات الخبز الخاصة بالمواطنين

الخميس، 28 أكتوبر 2021 11:28 ص

مساعد وزير التموين: العالم يعاني من موجة تضخمية ستمتد من عام إلى عامين

الأربعاء، 20 أكتوبر 2021 08:52 م

وزير التموين والوفد المرافق يفتتحون مجمع ثلاجات التمور بالوادي الجديد.. لايف وصور

الإثنين، 18 أكتوبر 2021 12:52 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة