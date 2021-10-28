هل من الآمن تناول الأطفال للشاي الأخضر؟

كتبت مروة هريدى

هل سبق لك أن أعطيت كوبًا من الشاي الأخضر الدافئ لأطفالك دون أن تعرف ما إذا كان جيدًا أم سيئًا بالنسبة لهم، فهناك أوقات يرغب فيها الأطفال في تناول الطعام والمشروبات المتعلق بالكبار، ولكن هل من الجيد حقًا إعطائهم الشاي الأخضر؟ نتعرف على ذلك فى السطور التالية وفقا لتقرير موقع "Onlymyhealth".

لا عجب أن الشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة وخصائص تُعزز الصحة، ولكن هل هو آمن للأطفال؟



زيادة الوعي بالصحة واللياقة جعلت الشاي الأخضر من أكثر أنواع الشاي استهلاكًا، فالشاي الأخضر مصنوع من أوراق غير مؤكسدة (غير مختمرة)، والتي تحافظ على العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة، لكن هل هو جيد لجميع الأعمار خاصة الأطفال؟



الشاى الاخضر

ماذا يقول الخبراء



وفقًا للخبراء، يحتوي الشاي الأخضر على كمية قليلة من الكافيين، وإذا كان الطفل يعاني من حساسية تجاه الكافيين أو لديه أى رد فعل آخر بعد تناوله، فيجب تجنبه تمامًا.

استهلاك الشاي الأخضر يعتمد كليًا على رد فعل الجسم، بصرف النظر عن ذلك، في حالة الأرق أو عدم القدرة على التركيز أو فرط النشاط الخفيف إلى الشديد عند الأطفال، فمن الأفضل تجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين.

ولكن إذا لم تكن هناك مثل هذه الأعراض أو الاضطرابات، فإن تناولهم كوبًا صغيرًا من الشاي الأخضر الممزوج بالعسل وعصير الليمون يمكن أن يساعد في تحسين المناعة بشكل عام وتعزيز عملية التمثيل الغذائي لديهم.



الشاى الاخضر للاطفال

فيما يلي.. بعض الأسباب التي تجعل إضافة الشاي الأخضر إلى حمية أطفالك أمرًا يستحق الاهتمام:



جيد لنزلات البرد والأنفلونزا

يمكن أن يساعد إعطاء كمية صغيرة من الشاي الأخضر الممزوج بالليمون والزنجبيل والعسل في تقوية المناعة وبناء المقاومة ضد الحساسية والبرد الموسمي والسعال، حيث يساعد وجود مضادات الأكسدة وخصائصها الغنية المضادة للالتهابات في الشفاء من الأعراض مثل التهاب الحلق.

جيد للأسنان



تسوس الأسنان أمر شائع عند الأطفال، ولكن وجود مركب يسمى الكاتيكين في الشاي الأخضر يساعد في محاربة التسوس الذى قد ينتج عن تكوين البكتيريا الضارة ومكونات الكبريت التى تسبب رائحة الفم الكريهة.



فوائد الشاى الاخضر

مفيد للهضم

يمكن أن يساعد إعطاء كوب واحد فقط من الشاي الأخضر لأطفالك في تحسين عملية الهضم والتمثيل الغذائي لديهم، أضف إليه بعض بذور الزنجبيل أو الشمر لإبراز الطعم وزيادة الحاصل الصحي للشاي الأخضر، حيث يساعد دمج الشاي الأخضر مع الزنجبيل في تحسين انتفاخ البطن، ومع ذلك، يُفضل استشارة الطبيب قبل إضافة أي شيء إلى نظام أطفالك الغذائي.