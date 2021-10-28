هل تشعر بوخز في اللسان؟ 5 أمراض تسبب هذه الحالة أبرزها السكتة الدماغية

فاطمة ياسر

إذا كنت تشعر بوخز في اللسان لا تهمل هذا الأمر، لأنه قد يكون علامة على الإصابة ببعض الأمراض، وهذا ما سنتعرف عليه خلال الأسطر القادمة، وذلك وفقا للتقرير المنشور عبر موقع "facty".



التعرض لوخز اللسان بشكل دائم قد يكون علامة على الإصابة ببعض الأمراض، منها: - تنميل اللسان في بعض الأحيان قد يكون علامة على الإصابة بالسكتات الدماغية "الصغيرة"، وخاصة في حالة التعرض أو الشعور ببعض الأعراض المصاحبة لتنميل اللسان، ومنها الضعف أو التنميل في الأطراف أو الوجه، وصعوبة في التحدث، وفقدان البصر، وفقدان التوازن، والصداع الشديد، ينبغي طلب المساعدة الطبية.

- الحساسية تجاه تناول بعض الأطعمة أو المواد الكيميائية تتسبب في التعرض لانتفاخ ووخز في اللسان، قد يكون علامة على الإصابة بجهاز مناعي مشوش وممكن تعرضه للإصابة ببعض الأمراض، وتشمل الأطعمة الشائعة التي تسبب الحساسية، الفول السوداني والبيض والحليب والأسماك وفول الصويا والقمح، في كثير من الحالات، تظهر الحساسية أيضًا مع أعراض مثل صعوبة في البلع، ضيق الحلق، تورم الشفاه أو الفم، الإصابة بقشعريرة.

- الإصابة بوخز في اللسان قد يكون علامة أيضا على الإصابة بنقص في نسبة السكر بالدم، هذا الأمر الذي يتعرض له مرضى السكر في حالة تخطي وجبات الطعام أو تناول الكثير من الأنسولين.

-الإصابة بقروح في اللسان أو اللثة، تتسبب في الإصابة بالوخز اللسان، وكذلك التغيرات الهرمونية والتغذية السيئة والحساسية قد تكون من ضمن أسباب الإصابة بالقروح، وينصح بتجنب الأطعمة الحارة أو المقرمشة حتى تختفي هذه القرح.

- وخز اللسان قد يكون علامة علي الإصابة بنقص الكالسيوم في الدم، حيث يتعرض الشخص المصاب إلي بعض الأعراض الأخرى ومنها، التشنجات العضلية والتصلب والوخز في أصابع القدم واليدين والدوخة، وأسباب نقص كالسيوم الدم، هو انخفاض فيتامين د وهرمون الغدة الجار درقية وأمراض الكلى وانخفاض مستويات المغنيسيوم وأدوية السرطان والتهاب البنكرياس ومضاعفات جراحة الغدة الدرقية.