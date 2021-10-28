مقتل عنصرين إجراميين فى تبادل لإطلاق الرصاص مع الشرطة بالدقهلية

كتب محمود عبد الراضي

لقي اثنين من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة بالدقهلية مصرعهما عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة حائزى الأسلحة والذخائر غير المُرخصة والمواد المخدرة.

وجه قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم بمشاركة مديرية أمن الدقهلية، مأمورية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى لاستهداف إثنين من العناصر الاجرامية (أحدهما - محكوم عليه بالسجن 5 سنوات فـى قضية "سرقة بالإكراه"، ومطلوب ضبطه وإحضاره فـى قضية "مخدرات") حال اختبائهما بأحد الأراضى الزراعية بدائرة مركز شرطة دكرنس.

ولدى استشعارهما للقوات بادرا بإطلاق أعيرة نارية تجاهها فبادلتهما بالمثل مما أدى لمصرعهما، وعُثر بجوارهما على (2 بندقية آلية وعدد من الطلقات لذات العيار - جوال بداخله 15 كيلو جرام من مخدر بانجو - دراجة نارية "بدون لوحات معدنية").

أسفرت عمليات ضبط وملاحقه العناصرالاجرامية عن إصابة (أحد الضباط – خفير نظامى)، ووفاة خفير آخر.

وواصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (190) قطعة سلاح نارى ، (212) قضية مخدرات وتنفيذ (86682) حكم قضائى متنوع

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام (أحد الأشخاص – شقيقه، مقيمان بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة) بالاتجار فـى المواد المخدرة، متخذان من دائرة مركز شرطة الصف بالجيزة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال إستقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية " ملك وقيادة الأول ، وبحوزتهما (بندقية آلية - طبنجة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - 35 طربة لمخدر حشيش - مبلغ مالى - 2 هاتف محمول).

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى لحماية نشاطهما الإجرامى ، والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتفين للاتصال بعملائهما .

و أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسماعيلية قيام (شخصين ، مقيمان بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية) بالإتجار فـى المواد المخدرة، مُتخذان من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارة قيادة أحدهما، وبحوزتهما (كمية من مخدر البانجو - فرد محلى – عدد من الطلقات لذات العيار – مبلغ مالى -2 هاتف محمول)، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى لحماية نشاطهما الإجرامى، والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتفين للاتصال بعملائهما.

وقام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية، أسفرت جهودها عن ضبط (12) قطع سلاح نارى وأبيض، وعدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة بحوزة (7) متهمين وضبط (17) قضية إتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالها (كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة).. بحوزة (20) متهم "لـعدد 6 منهم معلومات جنائية"، وضبط 3 متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا، وتنفيذ (7348) حكما قضائيا متنوعا.