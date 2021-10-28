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مصطفى وزيرى: سنبهر العالم بافتتاح طريق الكباش كما فعلنا فى حفل المومياوات

الخميس، 28 أكتوبر 2021 10:58 م
مصطفى وزيرى: سنبهر العالم بافتتاح طريق الكباش كما فعلنا فى حفل المومياوات طريق الكباش
رامى محيى الدين

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قال الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن طريق الكباش هو طريق الاحتفالات والمواكب والذى يصل بين معابد الكرنك ومعبد الأقصر، وحاليا يسمى بطريق أبو الهول، والاسم السياحى الدارج طريق الكباش، وهو أقدم طريق عرفته البشرية.

وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامية شافكى المنيرى في برنامج التاسعة: بدأت أعمال إزالة بعض المباني والعشوائيات في 2007، وجرى الانتهاء بالكامل في الكشف عن هذا الطريق، والذى سيجعل من الأقصر متحفا مفتوحا وسيكون قبلة الزائرين من أنحاء العالم، لأنها بالفعل أهم منطقة أثرية سياحية على مستوى العالم، وسنبهر العالم كما فعلنا في حفل المومياوات.

وأكد أن أهالى الأقصر ستشار في هذا الاحتفال وسنبين كل ما هو جميل في هذه المدينة الساحرة، فالأقصر دائما موجودة على خريطة السياحة العالمية ولكن أعداد السائحين تقلص خلال الفترة الماضية، وأهالى الأقصر يحسنون معاملة السائحين لأنهم يعلمون أن السياحة مصدر دخل رئيسى للمدينة.

وتابع: الحفل سيقام في خلال الأسابيع القليلة القادمة، أما العيد القومى لمحافظة الأقصر في 4 نوفمبر، وأعد الجميع أن يشاهدوا احتفالية رائعة يتغنى بها العالم لفترات.

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