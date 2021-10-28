مصرع طالب صدمه قطار "المنصورة الشرقية" أثناء عودته من المدرسة

الدقهلية شريف الديب

لقي طالب بمدينة السنبلاوين فى الدقهلية، مصرعه أسفل عجلات قطار "المنصورة الشرقية" بعد أن صدمه القطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد عقب خروجه من مدرسته.

تلقي اللواء السيد سلطان مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء ايهاب عطية مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من النجدة إلى مأمور مركز السنبلاوين بمصرع شخص ببندر السنبلاوين بعد أن صدمه قطار المنصورة.

وعلى الفور انتقل نصر نجم رئيس مباحث المركز، إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين مصرع "إسماعيل أ إ" 15 سنة، طالب بالصف الأول بالمدرسة الصناعية، ومقيم بقرية كفر بدوي التابعة لدائرة المركز، وذلك أثناء عبوره شريط السكة الحديد، وتصادف مرور قطار المنصورة فصدمه ولقي مصرعه على الفور، كما تم استدعاء سيارة إسعاف ونقله إلى مشرحة مستشفي السنبلاوين العام .

وجاري تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وباستدعاء والده، اتهم سائق القطار بالتسبب فى الحادث.