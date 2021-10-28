اليوم السابع
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مصرع طالبة جامعية صدمها قطار أثناء عبورها شريط السكة فى أسيوط

الخميس، 28 أكتوبر 2021 12:25 م
مصرع طالبة جامعية صدمها قطار أثناء عبورها شريط السكة فى أسيوط جثة
أسيوط-هيثم البدري

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لقت طالبة بجامعة أسيوط تدرس فى كلية الحقوق مصرعها، اليوم، بعد أن صدمها قطار أثناء عبورها شريط السكة الحديد بمركز القوصية.

كان اللواء عمر سويفى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة القوصية، يفيد بورود بلاغ من القوة المعينة بمزلقان سكة حديد قرية النزالي بمركز القوصية، يفيد بمصرع طالبة صدمها القطار أثناء عبورها شريط السكة الحديد.

وبالانتقال والإسعاف وفريق من مباحث المركز، تبين صحة البلاغ، وتبين مصرع "أسماء ع"، طالبة بكلية الحقوق بجامعة أسيوط ومقيمة قرية النزالي دائرة المركز.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى القوصية المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وتم  تحرير محضر بالواقعة، وجاري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.






 


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