اليوم السابع
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الخميس، 28 أكتوبر 2021 06:02 م
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مصرع شخص وإصابة 12 آخرين فى حادث تصادم ميكروباص بالطريق الأوسطى بالجيزة

الخميس، 28 أكتوبر 2021 05:50 م
مصرع شخص وإصابة 12 آخرين فى حادث تصادم ميكروباص بالطريق الأوسطى بالجيزة حادث تصادم ميكروباص، ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد - كريم صبحى

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لقي شخص مصرعه وأصيب 12 آخرين في حادث تصادم ميكروباص بـ"كارتة" فى الطريق الدائري الأوسطي بنطاق محافظة الجيزة، وتم نقل المتوفي والمصابين إلي المستشفي، وتحرر محضر بالواقعة. 
 
تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق الأوسطي بوقوع حادث مروري ووجود ضحايا ما بين متوفى ومصابين.
 
انتقل رجال المباحث للمكان، وتبين بالفحص اصطدام سيارة ميكروباص رقم "م ق ص 4315" قادمة من مدينة أكتوبر بمحافظة الجيزة في طريقها إلى المنوفية، ببوابة عبور السيارات "الكارتة".
 
وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 12 آخرين، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين للمستشفيات القريبة وإيداع الجثة المشرحة، وقامت الأوناش بعمليات رفع حطام الحادث وتسيير حركة السيارات إلى طبيعتها واتخاذ الإجراءات اللازمة.

امن الجيزة

الطريق الاوسطي

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الطريق الدائري الأوسطي

مصرع شخص وإصابة 12 آخرين

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