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مستشار الرئيس لشئون الصحة: لا دليل علمى على صلاحية سم العقرب لعلاج كورونا

الخميس، 28 أكتوبر 2021 10:40 م
مستشار الرئيس لشئون الصحة: لا دليل علمى على صلاحية سم العقرب لعلاج كورونا الدكتور محمد عوض تاج الدين
كتب محسن البديوى

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أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، أنه لا يوجد دليل علمى على صلاحية "سم العقرب" فى العلاج من كورونا، موضحًا: "سم العقرب قاتل .. لا يوجد دليل علمى بأن سم العقارب يعالج فى حالات كورونا".

 

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامى شريف عامر، إن التجربة المصرية نجحت في مواجهة فيروس كورونا، وهناك دعم رئاسي للعبور والسيطرة والتحكم التام على أزمة كورونا.

 

وأضاف: " كورونا وباء عالمي، وهناك سيطرة على إصابات كورونا في مصر، ونتمنى أن لا يحدث وفيات"، مستطردًا: "لا نقول أن الفيروس انتهى، والوباء موجود ونحن في الموجة الرابعة وهناك تزايد في الأعداد، ولكن هناك سيطرة".

 

وشدد على أن هناك توجيهات بتطعيم كل العاملين والطلاب وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات، وكذلك العاملين، والمعلمين في التعليم قبل الجامعى، مستطردًا:" لا يوجد ما يستدعى توقف الدراسة في المدارس او الجامعات.


عوض تاج الدين

كورونا

فيروس كورونا

سم العقارب

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