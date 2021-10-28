مريض نفسى.. التحريات تكشف ملابسات مقتل سيدة على يد شقيقها بكرداسة

كتب بهجت أبو ضيف

كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، في حادث مقتل ربة منزل على يد شقيقها في كرداسة، أن المتهم يعاني من مرض نفسي، ودائم التشاجر مع القتيلة.

وتوصلت التحريات إلى أن الضحية تقيم بمسكن عائلتها بعد انفصالها عن زوجها، واعتدى المتهم عليها بآلة حادة، مما أسفر عن مقتلها.

تلقى الرائد معتصم رزق رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة، بلاغا يفيد مقتل ربة منزل داخل مسكنها، انتقل رجال المباحث إلى مسرح الجريمة، وتم العثور على القتيلة مصابة باعتداء بواسطة آلة حادة على رأسها.

توصلت تحريات رجال المباحث التي اشرف عليها العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع أكتوبر، أن شقيق المجني عليها يعاني من مرض نفسي، وراء ارتكاب الجريمة، وتمكن رجال المباحث من ضبطه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.