متهمون أمام مباحث القاهرة: "تتبعنا السائق وكسرنا زجاج السيارة لسرقة أمواله"

كتب عبد الرحمن سيد

اعترف متهمون أمام رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، بسرقتهم مبلغا ماليا من داخل سيارة بمنشأة ناصر، حتى تم القبض عليهم اثناء قيامهم بعملية السرقة.

وأقر أحد المتهمين بأنه نظراً لعمله بالمنطقة محل سكن المجنى عليه ومشاهدة الأخير اثناء قيامه بوضع المبلغ المالى المستولى عليه داخل السيارة ملكه فقرر سرقته.

وأضاف المتهم ، أنه اختمرت فى ذهنه فكرة سرقته وفى سبيل ذلك استعان بالمتهم الأول ، وقاما بتتبعه حتى وصوله للمنطقة بمحل البلاغ ولدى قيام المجنى عليه بترك السيارة قاما بكسر الزجاج واستوليا على المبلغ ، ولاذا بالفرار وأضاف الأول بإنفاقه المبلغ المستولى عليه على متطلباته الشخصية.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين بإكتشافه كسر بالزجاج الأمامى الأيمن للسيارة الخاصه به ، وسرقة مبلغ خاص بالشركة محل عمله من داخل السيارة ، حال تواجده بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة تم التوصل إلى تحديد السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة ، وتبين أنها مقيدة بإسم (أحد المواطنين- مقيم محافظة الجيزة) ، بمناقشته قرر بقيامه ببيع السيارة المشار إليها لأحد لأشخاص (سائق - مقيم بمحافظة القليوبية "له معلومات جنائية")، وأن الأخير وراء إرتكاب الواقعة بالإشتراك مع (عامل بمركز لصيانة سيارات - مقيم بمحافظة القليوبية).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال إستقلالهما السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة ، وبحوزتهما مبلغ مالى ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهم الواقعة "بأسلوب التتبع وكسر الزجاج" ، وتم القبض عليهم وباستدعاء المجنى عليه اتهمهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.