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متهمان بسرقة محتويات عقارات تحت الإنشاء: "بنبيع المسروقات لتاجر"

الخميس، 28 أكتوبر 2021 04:00 ص
متهمان بسرقة محتويات عقارات تحت الإنشاء: "بنبيع المسروقات لتاجر" متهم بالسرقة - أرشيفية
كتب كريم صبحى

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أدلى عاطلان متهمين بسرقة محتويات موقع تحت الإنشاء فى منطقة المرج باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث، حيث اعترف المتهمين بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المشروعات العقارية تحت الإنشاء.

وأضاف المتهمان ببيع المسروقات لأحد تجار قطع الغيار على علم بأنها من حصيلة مسروقات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط شخصين مقيمان في المرج بالقاهرة، وبحوزتهما سيارة ملك والد أحدهما حال شروعهما فى سرقة وحدات الكنترول الخاصة بالمصاعد الكهربائية من داخل موقع تحت الإنشاء "تابع لإحدى الشركات" بالتجمع الأول.

بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأضافا أنهما قاما بسرقة 2 كنترول مصعد و8 وحدة UBS وعلبة صيانة، و6 وحدات كنترول تحكم فى المصعد بأسلوب "المغافلة" من داخل إحدى العقارات تحت الإنشاء، التابعة لذات الشركة بالمنطقة، وقيامهما بالتصرف فيها وبيعها لمدير محل لقطع غيار المصاعد مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون مقابل مبلغ مالى.

تم بإرشادهما ضبطه وبحوزته كافة المسروقات المستولى عليها، وباستدعاء "مالك شركة المصاعد"، تعرف على المضبوطات وأقر بأنها خاصة بالشركة ملكه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


سرقة

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سرقة عقارات تحت الإنشاء

عقارات

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