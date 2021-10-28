ضبط 750 كيلو دواجن فاسدة داخل ثلاجة بدون تراخيص بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة ، فى القبض على صاحب ثلاجة بحوزته 750 كيلو دواجن فاسدة قبل بيعها على المواطنين ، وحرر محضر بالواقعة.

ونجحت حملة تموينية ، فى ضبط (750 كيلو جرام "دواجن مستوردة") محظور تداولها بالأسواق ، تم تجميعها للإتجار بها بالسوق السوداء ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة ، بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لتخزين اللحوم والدواجن المجمدة التابعة لإحدى شركات الإستيراد والتصدير بمحافظة الجيزة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.