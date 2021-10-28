اليوم السابع
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الخميس، 28 أكتوبر 2021 07:33 م
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ضبط 750 كيلو دواجن فاسدة داخل ثلاجة بدون تراخيص بالجيزة

الخميس، 28 أكتوبر 2021 07:09 م
ضبط 750 كيلو دواجن فاسدة داخل ثلاجة بدون تراخيص بالجيزة حملات تموينية ، ارشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة ، فى القبض على صاحب ثلاجة بحوزته 750 كيلو دواجن فاسدة قبل بيعها على المواطنين ، وحرر محضر بالواقعة.
 
ونجحت حملة تموينية ، فى ضبط (750 كيلو جرام "دواجن مستوردة") محظور تداولها بالأسواق ، تم تجميعها للإتجار بها بالسوق السوداء ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة ، بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لتخزين اللحوم والدواجن المجمدة التابعة لإحدى شركات الإستيراد والتصدير بمحافظة الجيزة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.

امن الجيزة

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