اليوم السابع
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الخميس، 28 أكتوبر 2021 01:28 م
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ضبط 25 متهما بحوزتهم مواد مخدرة متنوعة خلال حملة أمنية فى الجيزة

الخميس، 28 أكتوبر 2021 12:26 م
ضبط 25 متهما بحوزتهم مواد مخدرة متنوعة خلال حملة أمنية فى الجيزة حملة أمنية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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شنت مديرية أمن الجيزة، حملة أمنية لضبط المتهمين بحيازة مواد مخدرة، والمتهمين بالاتجار فيها بمختلف أنحاء المحافظة.

وتمكن رجال المباحث خلال الحملة، من ضبط 25 متهما سابق اتهام عدد منهم في قضايا مخدرات، وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة المتنوعة بين "الحشيش، والأقراص المخدرة، والهيروين، والأستروكس".

وضبط رجال المباحث هواتف محمولة يستخدمها المتهمون في التواصل مع عملائهم، ومبالغ مالية من حصيلة الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.


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