صاحب مصنع وراء اكتشاف مقتل سيدة على يد شقيقها المريض نفسيا فى كرداسة

كتب بهجت أبو ضيف

استمع رجال المباحث لأقوال صاحب مصنع اكتشف مقتل سيدة تعمل لديه على يد شقيقها المريض نفسيا في كرداسة، حيث ذكر أنه لاحظ تغيب المجني عليها عن العمل، فتوجه إلى منزلها للاطمئنان عليها، والتقى بشقيقها "المتهم"، الذى يعانى من مرض نفسى، ويقيم بذات المسكن بصحبة القتيلة، فأخبره أنها متواجدة بغرفة نومها، وعقب استيضاحه الأمر اكتشف مقتلها وعثر على جثتها داخل غرفة نومها، فاستعان بالجيران وأبلغ رجال المباحث عن الحادث.

كما استمع رجال المباحث لأقوال اثنين من شقيقات الضحية والمتهم، وذكرتا أن القاتل يعاني من مرض نفسي، ودائم الاعتداء على المجني عليها بالضرب، واتهماه بقتلها، وكشف التقرير الطبي أن القتيلة أصيبت بقطع بالوجه، وكسر بالذراع، وإصابات أخرى بالوجه والرأس.

وكشفت تحريات رجال المباحث، أن المتهم يعاني من مرض نفسي، ودائم التشاجر مع القتيلة، وتوصلت التحريات أن الضحية تقيم بمسكن عائلتها بعد انفصالها عن زوجها، واعتدى المتهم عليها بآلة حادة، ما أسفر عن مقتلها.

وتلقى الرائد معتصم رزق رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة، بلاغا يفيد مقتل ربة منزل داخل مسكنها، انتقل رجال المباحث إلى مسرح الجريمة، وتم العثور على القتيلة مصابة باعتداء بواسطة آلة حادة على رأسها.

وتوصلت تحريات رجال المباحث التي أشرف عليها العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع أكتوبر، أن شقيق المجني عليها يعاني من مرض نفسي، وراء ارتكاب الجريمة، وتمكن رجال المباحث من ضبطه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.