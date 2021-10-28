اليوم السابع
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سقوط ديلر قبل ترويج الحشيش بين عملائه فى بولاق الدكرور

الخميس، 28 أكتوبر 2021 06:00 ص
سقوط ديلر قبل ترويج الحشيش بين عملائه فى بولاق الدكرور قوات امن - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقى رجال المباحث بقسم شرطة بولاق الدكرور القبض على عاطل لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الحشيش في بولاق الدكرور، وكشفت تحريات رجال المباحث أن المتهم يتاجر بالمواد المخدرة، ويروجها بين عملائه بمحيط مسكنه، فحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

سقط المتهم في كمين لضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، بعد ورود معلومات تفيد تورطه في الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه بمحيط مسكنه.

عقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات لترويجها بين عملائه، فحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.


تجارة المخدرات

مخدر الحشيش

بولاق الدكرور

اخبار الحوادث

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