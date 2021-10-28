سقوط حرامى سوهاج "المفضوح" أثناء بيعه الموبايل المسروق فى أسيوط

سوهاج محمود مقبول

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط من إلقاء القبض على اللص الذى قام بسرقة مبلغ 3 الاف جنيه وفيزا وهاتف محمول من أحد الباعة أثناء العمل بالمولد، وقام بتصوير نفسه بالهاتف المسروق، ووضع صورته على صفحة الفيس الخاصة بالمجنى عليه في واقعة سرقة وصف فيها رواد مواقع التواصل الإجتماعى اللص بأنه أغبى لص في مصر.

واستكمالا لسلسة الغباء، قام اللص بالذهاب إلى أحد محلات الهواتف المحمولة لبيع الهاتف المحمول المسروق، إلا أن الأهالى تعرفوا عليه وقاموا بإبلاغ الأجهزة الأمنية وتم ضبطه، حيث أنه من الواضح أن اللص لا يعلم أنه أصبح حديث مواقع التواصل، ولا يعلم أنه أصبح مشهورا على صفحات الفيس ونجم البث المباشر.

يذكر أن دم تليفزيون اليوم السابع قبل قليل بثا مباشر بعنوان حرامى موبايلات تانى.. سرق تليفون بائع فى سوهاج ونشر صوره على الفيسبوك وفضح نفسه حيث قام اللص بتصوير نفسه ووضع صورته على صفحة الفيس بوك الخاصة بالمجنى عليه.

جاءت الواقعة عقب تعرض بائع متجول لعملية سرقة مزدوجة، حيث تم سرقة مبلغ 3000 جنيه قيمة المبيعات والهاتف المحمول الخاص والهاتف المحمول هو بطل الحكاية، حيث قام اللص عقب سرقة الهاتف عن طريق المغفلة بوضع صورته الشخصية على صفحة الفيس بوك الخاصة بالمجنى عليه.