اليوم السابع
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الخميس، 28 أكتوبر 2021 01:28 م
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سقوط أخطر تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدرجات النارية بالمنوفية

الخميس، 28 أكتوبر 2021 12:39 م
سقوط أخطر تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدرجات النارية بالمنوفية دراجات ناريه - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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تمكنت وحدة مباحث قسم شبين الكوم بمحافظة المنوفية، من إلقاء القبص علي أخطر تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص، تخصص في سرقة الدراجات النارية بدائرة القسم، وبحوزتهم عدد من الدراجات المبلغ بسرقتها، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات .

تلقي اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد عبدالله جلال مدير مباحث المنوفية، يفيد بالقبض على تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص، في قسم شبين الكوم، تخصص في سرقة الدراجات النارية، وبحوزتهم 9 درجات نارية مبلغ بسرقتهم، وسلاخ ناري وسلاح أبيض، كما ضبط بحوزتهم سيارة نقل تستخدم في نقل الدراجات المسروقة، وتعرف عدد من أصحاب الدراجات النارية علي الدراجات الخاصة بهم الذين بلغوا بسرقتها.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب وقائع السرقة، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.




 


مدير أمن المنوفية

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