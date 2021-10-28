سفير مصر بألمانيا يستعرض جهود مصر فى تحقيق الاستقرار والسلام بالمنطقة

كتب : أحمد جمعة

استضاف سفير جمهورية مصر العربية فى برلين خالد جلال عبد الحميد، اليوم الخميس، "الصالون الدبلوماسى" الذى تنظمه "المنظمة العربية الأورومتوسطية للتعاون الاقتصادى"، وذلك بمقر السفارة وبحضور رئيسة المنظمة "هايكة فولستر" وسكرتيرها العام "كلارا جريترووى"، فضلاً عن أعضاء مجلس إدارتها ونخبة من ممثلى مجتمع الأعمال الألمانى والشركات الخاصة.

وتم عرض كلمة مسجلة لوزيرة التعاون الدولى الدكتورة رانيا المشاط، أوضحت خلالها أهم التوجهات الاقتصادية لمصر خلال المرحلة المقبلة وأبرز مجالات التعاون مع الجانب الألمانى، ودور ذلك فى تحقيق أجندة التنمية المستدامة لمصر 2020.

كما استعرض السفير خالد جلال أهم المؤشرات الاقتصادية لمصر والفرص الاستثمارية الواعدة فى مختلف القطاعات وخاصة الطاقة الجديدة والمتجددة، وإدارة وتدوير المياه، والصناعة، وكذلك جهود الحكومة المصرية فى توفير البنية التحتية اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتحفيز القطاع الخاص، موضحاً أهم الاصلاحات الهيكلية والتشريعية التى اتخذتها الحكومة فى هذا الإطار، وداعياً الشركات الألمانية لزيادة استثماراتها فى مصر، بما يتناسب مع حجم ألمانيا وقوة ومتانة العلاقات بين الدولتين، وأيضاً باعتبار مصر تعد أهم وأكبر سوق واعد في المنطقة ونقطة الارتكاز الرئيسية لحركة التجارة وسلاسل الإمداد بين أوروبا والدول العربية والأفريقية والآسيوية.

تناول السفير المصرى أيضاً أبرز التحديات التى تواجه الدولة المصرية، وكذلك جهود مصر الإقليمية والدولية فى تحقيق الاستقرار والسلام يالمنطقة.