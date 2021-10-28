اليوم السابع
Ads
الخميس، 28 أكتوبر 2021 04:30 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة مستجدات فيروس كورونا

الخميس، 28 أكتوبر 2021 04:17 م
رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة مستجدات فيروس كورونا الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ترأس الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، منذ قليل ، اجتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة مستجدات فيروس كورونا.
 
وكان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، وذلك فيما يخص البند 31 من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة.
 
ووفقاً للتعديل سيخضع تأجير أو استئجار الطائرات المدنية للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، والتي لم يتم تحصيلها قبل تاريخ العمل به، وذلك في ظل مراعاة الدولة لدعم صناعة النقل الجوي الوطنية لتمكينها من القدرة على النمو والمنافسة.

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولى

اجتماع الحكومة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة