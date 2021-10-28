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تحرير 5802 مخالفة مرورية متنوعة أعلى الطرق السريعة خلال 24 ساعة

الخميس، 28 أكتوبر 2021 12:34 م
تحرير 5802 مخالفة مرورية متنوعة أعلى الطرق السريعة خلال 24 ساعة حملة مرورية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة على مستوى الجمهورية.
 
 
وأسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الأخيرة، عن ضبط 5802 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1235 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و125 مخالفات السير بدون تراخيص، و14 مخالفة عن الدراجات النارية، و15 مخالفة موقف عشوائى، و35 مخالفة لشروط التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
 
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

حملات مرورية

اخبار الحوادث

ادارة المرور

رصد مخالفات

الطرق السريعة

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