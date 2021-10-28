اليوم السابع
Ads
الخميس، 28 أكتوبر 2021 10:24 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

تحريات مكثفة فى واقعة اتهام عامل بقتل شقيقته بسبب خلافات أسرية بكرداسة

الخميس، 28 أكتوبر 2021 10:03 ص
تحريات مكثفة فى واقعة اتهام عامل بقتل شقيقته بسبب خلافات أسرية بكرداسة ضبط متهم - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يجري رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تحريات في واقعة اتهام عامل بقتل شقيقته بالاعتداء عليها بآلة حادة، بسبب خلافات أسرية في كرداسة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل ربة منزل داخل مسكنها بكرداسة انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن المجني عليها اعتدى عليها شقيقها بآلة حادة بسبب خلافات أسرية، مما أسفر عن مقتلها.

 

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، وأخطرت النيابة للتحقيق.


قتل شقيقته

خلافات أسرية

كرداسة

امن الجيزة

عقوبة القتل

جرائم القتل

مباحث كرداسة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة