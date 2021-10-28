تحريات مكثفة فى واقعة اتهام عامل بقتل شقيقته بسبب خلافات أسرية بكرداسة

كتب بهجت أبو ضيف

يجري رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تحريات في واقعة اتهام عامل بقتل شقيقته بالاعتداء عليها بآلة حادة، بسبب خلافات أسرية في كرداسة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل ربة منزل داخل مسكنها بكرداسة انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن المجني عليها اعتدى عليها شقيقها بآلة حادة بسبب خلافات أسرية، مما أسفر عن مقتلها.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، وأخطرت النيابة للتحقيق.