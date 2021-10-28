اليوم السابع
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الخميس، 28 أكتوبر 2021 04:22 م
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بعد عقد القران.. السجن سنة مع الإيقاف لعامل استدرج فتاة بالإسكندرية

الخميس، 28 أكتوبر 2021 03:50 م
بعد عقد القران.. السجن سنة مع الإيقاف لعامل استدرج فتاة بالإسكندرية محكمة
الإسكندرية أسماء على بدر

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قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمود عبد العاطى مبارك، وعضوية المستشار محمد سامح سعد الدين، والمستشار عبدالعاطى مسعود شعلة، وأمين سر محمد عثمان، بالسجن سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات لمتهم بهتك عرض فتاة تحت السن، مستغلا حداثة سنها وإقامة علاقة معها نتج عنه حمل.

البداية عندما تبلغ لقسم شرطة برج العرب بالإسكندرية، من ولى أمر فتاة بقيام شخص بهتك عرض ابنته وحملها منه وأنها فى الأسبوع الخامس من الحمل، فتم تقنين الإجراءات والتواصل مع المتهم وعرضه على النيابة، حيث اعترف بارتكابه الجريمة باستدراج الفتاة لمحل سكنه ومعاشرتها، وقررت النيابة حبسه وإحالة القضية لمحكمة الجنايات .

وقررت هيئة المحكمة بعقد قران المجنى عليها والمتهم وتقديم ما يثبت ذلك، وتم تقديمها لهيئة المحكمة فى الجلسة، فقررت حبس المتهم عام مع إيقاف تنفيذ الحكم 3 سنوات مع إلزامه بالمصاريف الإدارية.


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