النيابة تأمر بدفن جثة شاب لقى مصرعه دهسا بسبب السرعة الجنونية فى شبرا

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة شبرا، بدفن جثة شاب لقى مصرع دهسا تحت إطار عجلات سيارة كانت تسير بسرعة كبيرة في دائرة قسم شرطة شبرا، وأمرت بسرعة إرسال تقرير الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة الحقيقى.

وكانت النيابة قد أمرت حبس سائق 4 ايام على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة قتل شاب بسبب السرعة الزائدة، أثناء سيره فى دائرة قسم شرطة شبرا بسرعة جنونية، حيث صدم عامل وتوفى فى الحال. البداية كانت بورد بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة شبرا، بلاغا من الأهالي، يفيد وجود متوفٍ في الشارع يعمل بأحد المحال.

على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين مصرع شاب "عامل"، حيث اصطدمت به سيارة كانت تسير بسرعة كبيرة، سقط على إثرها مفارقات الحياة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال السائق، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة، التي أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيق.