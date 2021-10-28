القبض على عنصر إجرامى وراء سرقة المتاجر فى 15 مايو

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة ، في القبض على أحد الأشخاص بمنطقة 15 مايو لقيامه بسرقة المتاجر بأسلوب "كسر الباب"، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات، ما تبلغ لقسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة من (صاحب معرض سيارات - كائن بدائرة القسم) باكتشافه كسر باب المعرض ملكه وسرقة (جهاز كمبيوتر -هاتف محمول) من داخله.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة القسم ).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة المشار إليها بأسلوب " كسر الباب " باستخدام عتلة حديدية ، كما تم بإرشاده ضبط (كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه - العتلة الحديدية المستخدمة فى ارتكاب الواقعة ، كما عثر بمسكنه على ( 2 جهاز لاب توب – هاتف محمول ) ، وبتطوير مناقشته إعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى السرقة من داخل المتاجر بأسلوب " كسر الباب " ، كما أقر بإرتكاب عدد (3) حوادث سرقة بذات الأسلوب ، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموه بالسرقة، ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.