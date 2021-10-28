القبض على صاحب ثلاجة بحوزته نصف طن لحوم فاسدة بمنطقة الخليفة

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، في القبض على صاحب ثلاجة لحوم "بدون ترخيص" بالخليفة، لحيازته كميات من المواد الغذائية مجهولة المصدر.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى، فقد تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط مسئول عن ثلاجة لحوم "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة الخليفة، لإدارته الثلاجة بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية (لحوم مفرومة - دوش) مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين.

وعثر بداخل الثلاجة المشار إليها على (500 كيلو لحوم مجمدة "مفروم – دوش" وجميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها).

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.