القبض على شخصين بحوزتهما 500 قطعة ألعاب نارية فى القاهرة

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة ، في ضبط كمية من الألعاب النارية بحوزة شخصين بقصد الإتجار ، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية ، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط حائزى ومتجرى الألعاب النارية، فقد تمكنت قوة أمنية ثابتة وحدة مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة ، من ضبط (شخصين - مقيمان بمحافظة الفيوم) حال إستقلالهما سيارة أجرة وبحوزتهما (كمية من الألعاب النارية بإجمالى عدد 500 قطعة).

وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمضبوطات من خلال أحد الأشخاص على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.