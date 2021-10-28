اليوم السابع
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الطب الشرعى يتسلم جثة سيدة متحللة عثر عليها بالقطامية لبيان سبب الوفاة

الخميس، 28 أكتوبر 2021 01:33 م
الطب الشرعى يتسلم جثة سيدة متحللة عثر عليها بالقطامية لبيان سبب الوفاة الطب الشرعى-ارشيفية
كتب محمد إبراهيم

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تسلم فريق من أطباء الطب الشرعى، جثمان سيدة لقت مصرعها داخل شقتها في حالة تحلل، وذلك لفحصها ومناظرتها، لتوقيع وإعداد تقرير الصفة التشريحية على الجثمان لبيان أسباب الوفاة.

ومن المقرر أن يقوم الأطباء الشرعيون بفحص الجثة ظاهريا وتصويرها فوتوغرافيا، ثم إعداد الصفة التشريحية للمتوفى للحصول على العينات لتحليلها كيمائيا لبيان سبب الوفاة.

يكثف رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة، من جهودهم لكشف ملابسات العثور على جثة متحللة لربة منزل داخل شقتها بمنطقة القطامية وتم نقلها للمشرحة

تلقت غرفة النجدة، بلاغا من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق السكنية في القطامية، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتم كسر باب الشقة، وبالفحص تبين العثور على جثة متتحلة لربة منزل على الأرض بغرفة الصالة، وعدم وجود بعثرة بمحتويات الشقة وجميع منافذ الشقة سليمة، تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع رجال المباحث لأقوال الجيران للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق من رجال المباحث على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية المترددين عليه، ويكثف رجال المباحث جهودهم لكشف ملابسات الواقعة.


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