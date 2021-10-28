السيطرة على اشتباكات بين عائلتين بسبب زواج سيدة مطلقة فى قنا

قنا صابر سعيد

سيطرت قوات الأمن بقنا على اشتباكات بين عائلتين بمركز أبو تشت شمال قنا، بسبب خلاف على زواج سيدة مطلقة، حيث تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات بوقوع اشتباكات بين عائلتين بمركز أبوتشت شمالي قنا، وحريق بمنزل.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، برئاسة النقيب علاء الديب محمد، تحت إشراف العميد هاني الأتربي، وتم السيطرة على الحريق، كما فرضت قوات الأمن كردونا أمنيا بين العائلتين.

وكشفت التحريات الأولية، أن الواقعة بسبب خلاف على زواج سيدة مطلقة من عام، حاول الأهالي التدخل لعودتها إلى زوجها ولكن والدها رفض، وقرر زواجها من آخر وبعد عقد قرانها نشبت مشادات بين أسرة طليقها وأسرتها، أسفر عن اشتعال النيران فى منزل، وتم السيطرة على الحريق.