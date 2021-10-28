السجن المشدد 7 سنوات لعامل بتهمة هتك عرض طفلتين فى الشرابية

كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة في العباسية، اليوم الخميس، برئاسة المستشار محمد مسعد أحمد، بالسجن المشدد 7 سنوات على عامل، وذلك بتهمة هتك عرض طفلتين، فى الشرابية.

وكشف أمر الإحالة الصادر ضد المتهم، أنه قام بهتك عرض المجنى عليهما الطفلتين 7 سنوات و5 سنوات، تحت التهديد، كما تبين من تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم القضية 2538 لسنة 2021 جنايات الشرابية، أن المتهم حجز المجنى عليهما، وقام بمنعهما من الخروج من المحل الخاص به، إلا بعد أن قام بالانتهاء من جريمته.

وتبين من التحريات قيام المتهم بهتك عرض المجنى عليهما، داخل محل عمله "فرن عيش" بدائر قسم الشرابية، حيث تبين أنه أثناء دخول المجنى عليهما الفرن لشرب المياه، قام المتهم بالدخول خلفهما وأغلق باب الفرن وهتك عرضهما.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التى أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معه، والتى قضت عليه بالسجن المشدد 7 سنوات.