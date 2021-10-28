اليوم السابع
Ads
الجمعة، 29 أكتوبر 2021 12:07 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الرعاية الصحية: الاستعانة بخبراء أجانب خلال إنشاء مركز متكامل لزراعة الأعضاء

الخميس، 28 أكتوبر 2021 11:05 م
الرعاية الصحية: الاستعانة بخبراء أجانب خلال إنشاء مركز متكامل لزراعة الأعضاء وزارة الصحة
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور محمد العقاد مدير إدارة الرعاية الثانوية والثالثية بالهيئة العامة للرعاية الصحية، أن الرعاية الصحية تعمل على إنشاء مراكز متكاملة لزراعة الأعضاء بالمجمع الطبي بالإسماعيلية، موضحا أنه لأول مرة سيكون لدينا مركز لزراعة الرئة.

وأضاف مدير إدارة الرعاية الثانوية والثالثية بالهيئة العامة للرعاية الصحية، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية لما جبريل، أن أمراض الرئة في بعض الأحيان يكون المريض لا أمل له سوى زرع رئة، موضحا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى مهتم للغاية بصحة المواطن المصرى.

وتابع مدير إدارة الرعاية الثانوية والثالثية بالهيئة العامة للرعاية الصحية، أنه سيكون هناك تغطية لخبراء أجانب يضعون حجر الأساس للمركز، بحيث يبدأ المركز بشكل قوى، متابعا: سنستعين بخبراء أجانب ويكون مسئولا مسئولية كاملة في تدريب الفرق المجهزة بكوادر طبية على قوة منظومة الرعاية الصحية لعمل صفوف ثانية وثالثة من الكوادر المصرية.

 

 

 


محمد العقاد

الرعايه الصحيه

الاسماعيليه

زراعه الرئه

اخر الاخبار

اخبار

زراعة الاعضاء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"الصحة العالمية" تنظم ورشة عمل بالتعاون مع وزارة الصحة حول "تحديد أولويات البحث العلمى"

الخميس، 28 أكتوبر 2021 04:41 م

"حقوق المسنين" مشروع قانون حكومى يقدم مزايا لكبار السن.. يلزم وزارة الصحة تقديم الدعم النفسى للمسن.. الحصول على الرعاية حق أساسي تتحمله الدولة للمحتاج.. ويلزم الجهات البحثية ابتكار علاج للزهايمر

الأربعاء، 27 أكتوبر 2021 08:00 م

النيابة العامة تباشر التحقيقات مع مسئولين بوزارة الصحة

الأربعاء، 27 أكتوبر 2021 05:55 م

الشرطة الأمريكية تغلق محيط الكابيتول ووزارة الصحة بسبب تهديد بوقوع تفجير

الأربعاء، 27 أكتوبر 2021 05:35 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة