الداخلية تضبط 200 طربة حشيش بقيمة 3.5 مليون جنيه بحوزة عصابة بالإسماعيلية

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الداخلية في ضبط 200 طربة لمخدر الحشيش وكمية من مخدر الآيس "الشابو" بحوزة تشكيل عصابى بالإسماعيلية، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ضبط مُتجرى وحائزى المواد المخدرة والأسلحة والذخائر بدون ترخيص.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى– الأمن العام) وبالإشتراك مع قطاع الأمن المركزى ومديرية أمن الإسماعيلية والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة نشاط تشكيل عصابى مكون من (4 أشخاص، مقيمين بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية) تخصص فى الإتجار بمخدرى الحشيش والآيس "الشابو" وإدارتهم لبؤرة إجرامية لترويج المواد المخدرة على عملائهم، مُتخذين من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال استقلالهما سيارتين بدائرة المركز، وبحوزتهم (200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرام – كمية لمخدر الآيس "الشابو" وزنت 1 كيلو جرام – كمية لمخدرالأفيون – عدد 4 طبنجة – عدد 5 خزينة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - مبلغ مالى - 4 هاتف محمول)، وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (3,500,000) جنيه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.