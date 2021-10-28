الجريدة الرسمية تنشر قرار تعيين الفريق محمد فريد مستشارا للرئيس لمبادرة حياة كريمة

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 503 لسنة 2021 بتعيين الفريق محمد فريد حجازي مستشاراً لرئيس الجمهورية لمبادرة حياة كريمة اعتبارًا من 28-10-2021 ولمدة عام.