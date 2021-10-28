الرئيسية أخبار عاجلة الجريدة الرسمية تنشر قرار تعيين الفريق محمد فريد مستشارا للرئيس لمبادرة حياة كريمة الخميس، 28 أكتوبر 2021 12:55 م الرئيس عبد الفتاح السيسى كتب محمد الجالى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 503 لسنة 2021 بتعيين الفريق محمد فريد حجازي مستشاراً لرئيس الجمهورية لمبادرة حياة كريمة اعتبارًا من 28-10-2021 ولمدة عام. السيسى الرئيس السيسى حياة كريمه عاجل محمد فريد الفريق محمد فريد حياة كريمة مبادرة حياة كريمة مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة قرار جمهورى بالموافقة على اتفاقية تمويل برنامج دعم مشروعات القطاع الخاص الخميس، 28 أكتوبر 2021 10:12 ص قرار جمهورى بتعيين الفريق محمد فريد مستشاراً للرئيس لمبادرة حياة كريمة الأربعاء، 27 أكتوبر 2021 02:00 م الرئيس السيسي يصدر قرارا بتعيين الفريق أسامة عسكر رئيسا لأركان القوات المسلحة الأربعاء، 27 أكتوبر 2021 01:49 م القمة المصرية الرومانية بالاتحادية تبحث التعاون العسكري والأمني ومجالات الطاقة والسياحة والزراعة والصناعة.. الرئيس السيسى يؤكد حرص مصر على مكافحة الهجرة غير الشرعية.. و"يوهانس" يثمن جهود مصر فى مكافحة الإرهاب الأربعاء، 27 أكتوبر 2021 01:42 م الرئيس السيسى فى مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الرومانى: لدينا مبادئ ثابتة ومشتركة قائمة على احترام القانون الدولى وتطبيق مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل بالشئون الداخلية للدول.. ونتطلع لعقد الاستحقاق الانتخابى بليبيا الأربعاء، 27 أكتوبر 2021 01:31 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة