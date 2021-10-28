التحريات تكشف ملابسات حادث ميكروباص الطريق الدائرى الأوسطى فى الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

كشفت تحريات رجال المباحث ملابسات حادث اصطدام سيارة ميكروباص بكارتة بالطريق الدائري الأوسطي فى الجيزة، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 12 آخرين، أن عجلة القيادة اختلت من يد السائق، مما أسفر عن انحراف السيارة عن الطريق واصطدامها بالحاجز الخرساني.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد وقوع حادث مروري بالطريق الأوسطي.

انتقل على الفور رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين اصطدام سيارة ميكروباص بالحاجز الخرساني ل "الكارتة"، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 12 آخرين. تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.