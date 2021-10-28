اختبار يساعد في تشخيص تصلب الشرايين والجلطات

كتبت فاطمة خليل

مخطط الشرايين هو تصوير بالأشعة السينية للأوعية الدموية، يتم استخدامه للبحث عن التغيرات في الأوعية الدموية، مثل: انتفاخ أو تمدد الأوعية الدموية وتضيقها وانسدادها، في سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على مخطط الشرايين الدماغية وكيف يساعد في تشخيص تصلب الشرايين والجلطات، بحسب موقع " hopkinsmedicine".

يمكن رؤية العديد من الشرايين في مخطط الشرايين، بما في ذلك شرايين الساقين والكلى والدماغ والقلب ويستخدم مخطط الشرايين الدماغية لفحص الأوعية الدموية للدماغ أو الرأس أو الرقبة.

بالنسبة لمخطط الشرايين الدماغية يتم عادةً إدخال قسطرة في أحد شرايين الفخذ وبمجرد إدخال القسطرة، يتم حقن صبغة التباين بعد ذلك، يتم عمل سلسلة من الأشعة السينية وتظهر هذه الصور الشرايين والأوردة والشعيرات الدموية وتدفق الدم في الدماغ.

أهمية إجراء مخطط الشرايين الدماغية



يستخدم مخطط الشرايين الدماغية للبحث عن التغيرات في الأوعية الدموية داخل الدماغ أو المؤدية إليه مثل:

- انتفاخ في الأوعية الدموية (تمدد الأوعية الدموية)

-تضيق الأوعية الدموية

-تضيق الشرايين (تصلب الشرايين)

-التهاب الأوعية الدموية الذي يضيقها

-اتصال غير طبيعي بين الشرايين والأوردة (تشوه شرياني وريدي)

-جلطة دموية داخل وعاء دموي (تجلط الدم)

-تشنج في الأوعية الدموية يسبب تضيقًا غير منتظم للأوعية (تشنج وعائي)

-انسداد كامل للأوعية الدموية

يمكن أيضًا رؤية الحالات التي تسبب تشريد الأوعية الدموية في الدماغ تشمل هذه الأمراض ما يلى:

-الأورام

-السكتة الدماغية

-تورم (وذمة)

-خلع أنسجة المخ بسبب الضغط داخل الدماغ بسبب التورم أو النزيف أو لأسباب أخرى (فتق)

-تمزق في الشريان

-زيادة الضغط داخل الدماغ

-سائل في الدماغ (استسقاء الرأس)

يمكن استخدام مخطط الشرايين الدماغي لتحديد أو تقييم المقاطع الموجودة على الأوعية الدموية الموضوعة أثناء الإجراءات الجراحية السابقة.