إغلاق مطالع كوبرى الساحل جزئيًا ابتداءً من منتصف الليلة للصيانة

كتب عبد الرحمن سيد

تغلق الإدارة العامة لمرور الجيزة، جزئيا كوبرى الساحل ابتداء من منتصف الليلة وحتى الخامسة صباح الأحد، المقبل لتنفيذ أعمال صيانة للفواصل العرضية للكوبرى، وسط تواجد الخدمات المرورية بمحيط الأعمال.



وقال مصدر أمنى: فى إطار استكمال التطوير لكوبرى الساحل سيتم صيانة الأسوار المعدنية والطبقة الأسفلتية بمطالع الكوبرى بالاتجاهات القادمة من ميدان الكيت كات ومناطق الوراق باتجاه محافظة القاهرة، كمرحلة أولى، لتحقيق السيولة اللازمة.



وأوضح المصدر، أن الأعمال تستلزم غلق مطالع الكوبرى بالاتجاهات المشار إليها بالتبادل (جزئياً) لمدة 3 أيام تبدأ فى الساعة الـ12 من صباح اليوم الجمعة وتنتهى الساعة 5 من صباح الأحد المقبل على مدار الـ24 ساعة ودون تعطيل لحركة المرور.



وأوضح المصدر، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة، نسقت مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية بنطاق الأعمال بالكامل، وتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية.