إغلاق كوبرى الجيزة المعدنى بداية من منتصف الليل وحتى الساعة 5 صباح الأحد

كتب عبد الرحمن سيد

تغلق الإدارة العامة لمرور الجيزة، كوبري الجيزة المعدني جزئيا ابتداء من منتصف الليل، بواقع غلق حارة مرورية فقط ولمدة 3 أيام تنتهى فى الخامسة صباح الأحد المقبل، لتنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة طبقة الإيبوكسي، وسط تواجد الخدمات المرورية بمحيط الأعمال.

وقال مصدر أمنى، إنه فى إطار استكمال صيانة ورفع كفاءة طبقة الإيبوكسي الخاصة بكوبري الجيزة المعدني لتحقيق السيولة المرورية والوصول لأعلي معدلات الأمن والسلامة على الكوبرى، وفى إطار استعدادات المحافظة لاستقبال فصل الشتاء، وموسم هطول الأمطار، سيتم غلق جزئي لكوبري الجيزة المعدني بواقع غلق حارة مرورية فقط، ولمدة 3 أيام بداية من الساعة 12منتصف الليل، وحتى الخامسة صباح الأحد المقبل، علي أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة، وسيتم الغلق الجزئي بالتناوب بين الحارات خلال فترة الأعمال، دون تعطيل الحركة المرورية.

ولفت المصدر، إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة، نسقت مع الشركة المنفذة لوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية، بنطاق الاعمال بالكامل وتعيين الخدمات لتيسير الحركة المرورية.