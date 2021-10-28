إصابة 4 أشخاص فى مشاجرة بسبب خلافات سابقة على أجرة توك توك ببنها

تلقي اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها يفيد ورود بلاغ من مستشفي بنها الجامعي باستقبال 4 مصابين إثر حدوث مشاجرة بقرية بطا دائرة المركز.

انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين طرف أول "م س م"، 30 سنة، سائق توك توك، مصاب بجرح قطعي باليد واصله الخنصر والبنصر باليد اليمني وكدمة بفروة الرأس، و"ش ع ع"، 16سنة، سائق توك توك، مصاب بجرح قطعي بفروة الرأس، "ع ع ع"، 20 سنة، سائق توك توك، مصاب بجروح قطعية بفروة الرأس والبطن والصدر، وطرف ثان "أ م أ"، 32 سنة، صاحب محل ملابس، مصاب بجروح قطعية بالفخذ الأيسر وفروة الرأس، و"ع ع أ"، 19 سنة، حلاق، وذلك بسبب خلافات سابقة بينهم لقيام الطرف الثاني باستقلال مركبات التوك توك الخاصة بالطرف الأول دون دفع قيمة الركوب، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرف الثاني علي الأول بالضرب وإحداث ما بهم من إصابات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الطرفين، وبمواجهتهما تبادلوا الإتهامات فيما بينهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.