اليوم السابع
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إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الزراعى "بنى سويف ببا"

الخميس، 28 أكتوبر 2021 11:27 ص
إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الزراعى "بنى سويف ببا" حادث
بنى سويف هانى فتحى

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اصيب 4 أشخاص اليوم الخميس فى حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الزراعى بنى سويف ببا  نطاق قرية منشأة عاصم.

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية لأمن بنى سويف بلاغ من شرطة النجدة يفيد انقلاب ميكروباص على الطريق الزراعى بنى سويف ببا.

ونقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف كلا من  اروى عيد عبداللطيف 12 سنة مقيم  سمسطا مصاب اشتباه  كسر بالكتف الايسر، عيد عبداللطيف محمود 37 سنة مصاب  جروح و كدمات متفرقة، محمد عويس ابراهيم 29 سنة مصاب جروح وكدمات متفرقة واشتباه كسر بالزراع اليسرى، مروه محمد محمد  17 سنة مصاب جروح وكدمات متفرقة.

تم نقل المصابين إلى مستشفى بنى سويف الجامعى لتقديم العلاج اللازم لهم داخل المستشفى.


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