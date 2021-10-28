إصابة 11 شخصا فى تصادم تروسيكل بسيارة ربع نقل على صحراوى بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أصيب 11 شخصا من أسرة واحدة بجروح وكدمات بسيطة متفرقة بالجسم فى حادث تصادم تروسيكل بسيارة ربع نقل على الطريق الصحراوى بنى سويف الفيوم بالقرب من قرية كوم ابو خلاد.

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية لأمن بنى سويف إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم تروسيكل بسيارة ربع نقل على الطريق الصحراوى بنى سويف الفيوم.

ودفع مرفق إسعاف بنى سويف بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ لنقل المصابين إلى مستشفى بنى سويف الجامعى.

واستقبل مستشفى بنى سويف الجامعى كلا من فواذ شعبان حسن 31 سنة وليلي رزق ميهوب 30 سنة ندا عبدالعليم شعبان 20 سنة، مصطفى محمد شعبان 11 سنة وشقيقه ياسين 6 سنوات، هدي شعبان حسن 43 سنة بسمله عبد العليم شعبان 12 سنة ، محمد شعبان حسن 35 سنة يوسف محمد شعبان 10 سنوات، علاء معروف شعبان 11 سنة، وشقيقته رودينه 8 سنوات، جميعهم مصابين بجروح وكدمات بسيطة وتم تقديم العلاج اللازم لهم داخل المستشفى.