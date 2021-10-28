أمن القليوبية يكثف جهوده لضبط صيدلى متهم بالنصب على مواطنين فى 8 ملايين جنيه

القليوبية إبراهيم سالم

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، جهودها لضبط مستريح متهم بالنصب على 15 شخصا من أهالي قرية سنديون بدائرة مركز قليوب، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، بزعم تشغيلها في تجارة الأدوية، بمبالغ إجمالية تخطت الـ 8 ملايين جنيه.

تلقى اللواء محسن شعبان، مساعد وزير الداخلية لأمن القليوبية، إخطارا من المقدم مصطفى دياب، رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، يفيد تلقيه بلاغات من عدة أشخاص بقرية سنديون دائرة المركز، بتضررهم من المتهم "تامر م ع" صيدلى، وزوجته وشقيقه، بالنصب عليهم، والتحصل منهم على مبالغ مالية، تخطت الـ8 ملايين جنيه، بزعم توظيفها في تجارة الأدوية، مقابل أرباح متفق عليها، قبل أن يختفي بشكل مفاجئ.

وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث بقيادة اللواء محمد عناني، مدير إدارة البحث الجنائي، وكشفت التحريات عن أن المتهم اختفى فجأة من القرية منذ 23 سبتمبر الماضى، وجرى ضبط المتهمين الثانية والثالث.

وبإجراء التحريات تبين أن المتهم وزوجته وشقيقه قاموا بالنصب والاستيلاء على مبالغ مالية من 15 شخصا من أهالي قريته، وأن إجمالي المبالغ المستولى عليها من ضحاياه تتخطى 8 ملايين جنيه، وأنه أقنعهم بتوظيف تلك الأموال فى تجارة الأدوية، مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، والتزم مع البعض منهم فى سداد الأرباح لفترة زمنية قصيرة، ثم توقف عن السداد، وترك القرية واختفى منذ أيام بشكل مفاجئ.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة، التي التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية، وأمرت بسرعة ضبط وإحضار المتهم، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.