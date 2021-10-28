أخبار مصر.. الحكومة: انتظام صرف معاش تكافل وكرامة ولا صحة لوقف البطاقات

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، أبرزها إعلان مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء انتظام صرف معاش "تكافل وكرامة" وكشف كل ما تردد من شائعات تم تداولها حول وقف البطاقات.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..



وزير التموين: سعر لتر الزيت 25 جنيهاً على بطاقات التموين اعتباراً من الغد

قال الدكتور على مصيلحى، وزير التموين، إن الدولة تزرع آلاف الأفدنة لإنتاج الفول الصويا، لكن الأسعار مرتبطة بالسعر العالمى، والزيادات التضخمية ستحدث سواء كنا نستورد أو لا.

وزير التموين: اكتشفنا بطاقات تموين بأسماء وزراء.. وتقنية جديدة لتلافى الأخطاء

قال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه أثناء قيام الوزارة في عام 2019 بتنقية بطاقات التموين، تبين وجود بطاقات تموين بأسماء عدد من الوزراء.

الأرصاد توجه نصائحا للمواطنين حول نوعية الملابس فى الليل.. اعرف التفاصيل



وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عددا من النصائح للمواطنين بسبب نوعية الملابس خلال الأيام المقبلة، حيث ناشدت الهيئة المواطنين توخى الحذر من الطقس خلال الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر .

الأرصاد: حالة عدم استقرار الطقس تبدأ السبت وتوقعات بأمطار غزيرة ورعدية



كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من السبت المقبل 30 أكتوبر، حالة من حالات عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، حيث تزداد كميات الأمطار وتكون متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ونظرا للتغيرات الحادة والسريعة فى مخرجات النماذج العددية سيتم الإعلان عن اخر تحديثات التغير فى كميات ومناطق الأمطار.

ليفربول يستقر على منح محمد صلاح راتبا ضخما لتجديد عقده



كشفت تقارير صحفية أن نادى ليفربول الإنجليزى لديه استعداد لمنح محمد صلاح مهاجم الفريق راتبا ضخما لإقناعه بتجديد عقده والبقاء داخل جدران الآنفيلد.

إيقاف أليو ديانج مباراة واحدة بعد التأكد من عدم تعمد إيذاء لاعب الإسماعيلى



استقرت لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة على إيقاف أليو ديانج لاعب الأهلى مباراة واحدة، بعد حصوله على الطرد أمس فى مباراة الأهلى والإسماعيلى فى الأسبوع الأول بالدورى.

التعليم: تقييم الطلاب فى الصفوف الأولى بدون امتحانات تحريرية



أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن تقييم التلاميذ فى الصفوف الأولى بمرحلة رياض الأطفال حتى الثالث الابتدائى بدون عقد امتحانات تحريرية في المدارس، ويكون التقييم للطلاب فى الصفوف الأولى، وفق ما تعلمه الطلاب، وما اكتسبه من مهارة حقيقة.

الحكومة: انتظام صرف معاش "تكافل وكرامة" ولا صحة لشائعة وقف البطاقات



كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إيقاف بعض بطاقات الصرف الخاصة بمستفيدى معاش "تكافل وكرامة" خلال شهر أكتوبر الجارى، تواصل المركز مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتى نفت تلك الأنباء.

وزير العدل يعلن إعفاء المحامين من مقابل التسجيل بخدمة رفع الدعوى عن بعد



أعلن المستشار عمر مروان وزير العدل، إعفاء المحامين من مقابل التسجيل بخدمة رفع الدعوى عن بعد، جاء ذلك خلال مشاركته فى احتفال نقابة المحامين بيوم المحاماة وعيدها السنوى.

قبل حظر دخول المحاكم بسبب كورونا.. العدل تخاطب "المحامين" لتطعيم الأعضاء



وجهت وزارة العدل، اليوم، خطاباَ إلى نقيب المحامين، رجائى عطية، يتضمن قرارا بحظر دخول المواطنين وعلى رأسهم المحامين إلى مقرات المصالح الحكومية بما فيها المحاكم، إلا بعد التأكد من حصولهم على لقاح فيروس كورونا.

الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة بكافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة 32 درجة



كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى ارتفاع في درجات الحرارة علي شمال البلاد حتي شمال الصعيد ومن المتوقع أن تسجل القاهرة 32 درجة بسبب سيطرة منخفض حراري سطحي وعليه تسود أجواء حارة نهارا لطيف ليلا، وتبقي فرص الأمطار علي السواحل الشمالية وشمال الدلتا.

التنمية المحلية: استرداد 1.4 مليون متر مربع أملاك دولة و8256 فدان زراعة



تلقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول النتائج التي حققتها المحافظات بالتعاون مع قوات انفاذ القانون والجهات المعنية للمرحلة الثانية من الموجة الـ18 لإزالة التعديات علي أملاك الدولة، والتي بدأت في 11 أكتوبر الجاري، وتستمر حتى 29 أكتوبر.

قرار جمهورى بالموافقة على اتفاقية تمويل برنامج دعم مشروعات القطاع الخاص



نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 185 لسنة 2021، بالموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة مصر العربية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي.

"الرعاية الصحية": إنشاء 3 مراكز زراعة أعضاء بمحافظات التأمين الصحى الشامل



أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن إنشاء 3 مراكز لزراعة الأعضاء بمعايير دولية، لتوفير مزيد من الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظات بورسعيد والأقصر والإسماعيلية.

الرئيس السيسي يهنئ نظيره التشيكى بالعيد القومى



بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية تهنئة إلى الرئيس ميلوش زيمان رئيس جمهورية التشيك؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومي.

التعليم تعلن توحيد الحصص الدراسية للمواد الثقافية بالمدارس الفنية



أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، توحيد الحصص بمدارس التعليم الفني نظام السنوات الثلاث و الخمس بجميع النوعيات لتصبح 3 حصص أسبوعيا، وتوحيد الحصص في مدارس التعليم الفني المهني الفندقي لتصبح حصتان أسبوعيا اسوة بمدارس التعليم الفني المهني (الصناعي - الزراعي) وتوحيد درجة النهاية الصغرى لمادة اللغة الإنجليزية بجميع مدارس التعليم الفني فى جميع التخصصات في صفوف النقل، وذلك اعتبارا من العام الدراسي الحالي بحيث تكون النهائية الصغرى 50% من النهاية الكبرى.

الأرصاد: طقس اليوم حار على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 32 درجة



تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء وارتفاع فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد. وعن حالة الطقس ليلا فيكون لطيفا على كافة الأنحاء فى أول الليل مائلا للبرودة فى آخره.

حكاية إنشاء الشبكة القومية للزلازل وكيف تتابع النشاط الزلزالى .. اعرف التفاصيل



بعد زلزال 12 أكتوبر 1992 أنشئت مصر الشبكة القومية للزلازل والتقليل من المخاطر لدراسة الوضع الزلزالي تتكون من أكثر 63 محطة زلازل حقلية تغطي كافة أنحاء مصر تعمل جميعها بالطاقة الشمسية وأجهزه اتصالات ترسل لحظيا بياناتها بالقمر الصناعي للمركز الرئيسي بمقر المعهد ولخمس مراكز فرعية.

الإسكان تكشف تفاصيل خطة جهاز حدائق أكتوبر لمواجهة الأمطار الغزيرة



استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، خطة طوارئ جهاز المدينة لمواجهة موسم الشتاء وهطول الأمطار الغزيرة خلال العام الحالي.

جهاز 15 مايو: مزاد لبيع 17 محل وصيدلية وسعر المتر وصل لـ140 ألف جنيه



أعلن المهندس سيد همام، رئيس جهاز مدينة 15 مايو، أنه تم بيع عدد 17 محل وصيدلية ومخبز في مزاد علنى ، تم تنظيمه من قبل الجهاز، لافتا إلى أن سعر المتر تراوح من 40 ألف جنيه إلى 140 ألف جنيه.

مواعيد مباريات الجولة الثانية فى الدورى.. لقائا الأهلى والزمالك الأحد المقبل



تنطلق مباريات الجولة الثانية لبطولة الدورى لموسم 2021-2022 يوم السبت المقبل، بإقامة مباراتى الاتحاد السكندرى أمام فيوتشر، وإنبى يستضيف المقاولون العرب، فيما يواجه الأهلى نظيره البنك الأهلى يوم الأحد المقبل، بينما يستضيف طلائع الجيش نظيره الزمالك يوم الأحد أيضاً.

التذكرة بـ 100 جنيه.. خطوات الحصول على تذاكر حضور مباريات الدورى المصرى



أعلنت رابطة الأندية المحترفة، عن سعر تذكرة حضور مباريات الدوري الجديد، وجاء السعر موحدا بـ 100 جنيها للجميع، وتم إسناد مهمة تنظيم دخول الجماهير لشركة تذكرتي.

مواعيد مباريات اليوم.. أتليتكو مدريد ضيفا على ليفانتى وحجازى فى مهمة مع الاتحاد



تقام اليوم الخميس 28 - 10 - 2021، العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم فى مقدمتها مباراتي سيلتا فيجو وريال سوسييداد وليفانتي وأتليتكو مدريد فى الدوري الإسباني، بالإضافة إلى مواجهة الحزم واتحاد جدة الذي يلعب بين صفوفه النجم المصري أحمد حجازي ضمن منافسات الدوري السعودي.

أهداف الأربعاء.. هزيمة قاسية للبايرن وسقوط يوفنتوس وبرشلونة ورباعية الأهلى



شهد أمس الأربعاء إقامة عدد كبير من المباريات فى مختلف ملاعب العالم، أبرزها مواجهات الدوريات الأوروبية الكبرى، بجانب مباريات كأس الرابطة الإنجليزية، والتى حفلت بتسجيل عدد كبير من الأهداف الرائعة.

قانون العمل الأهلى نقلة نوعية للجمعيات فى مصر.. توفيق الأوضاع بالإخطار بخطوات ميسرة وبسيطة.. وضع ضوابط فعالة للحل والمحاسبة.. وإلغاء الترخيص أو التصريح عقوبة عدم التقنين خلال المدة المنصوص عليها قانونا



ألزمت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 (الجمعيات والمؤسسات الأهلية) جميع الكيانات القائمة، المخاطبة بأحكام القانون، بالانتهاء من إجراءات توفيق الأوضاع وفق الأحكام المبينة بهذه اللائحة وذلك بحد أقصي سنة من تاريخ العمل بها، وعلي الوحدة والوحدات الفرعية المختصة مخاطبة الكيانات التي لم تقم بتوفيق أوضاعها لسرعة اتخاذ إجراءات توفيق الأوضاع وفق أحكام القانون وهذه اللائحة.

التعليم توضح ضوابط امتحان الصف الرابع الابتدائى بعد قرار دمج اختبارى الشهرين.. الأسئلة مما تم تدريسه منذ بداية العام.. والمعلم يختار نموذجا معد مسبقا على المنصة.. وعقد اختبار نهاية الفصل الأول فى موعده



بعد قرار دمج اختبارى شهرى أكتوبر ونوفمبر للرابع الابتدائى، كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، آلية وضوابط عقد امتحانات لطلبة الصف الرابع الابتدائي، موضحة أنه يستغرق تطبيق كل من الاختبارين الأول والثانى زمن الحصة العادية وتحت ملاحظة معلم الحصة، على أن يختار المعلم الاختبارات المعدة مسبقا من المنصة المخصصة لذلك ولن يضع المعلم الأسئلة، موضحة أنه يكون فى المقرر الدراسى الذى تم تدريسه خلال تلك الفترة ويٌعقد على مستوى المدرسة، مشيرة إلى أن التعليمات تطبق على جميع المدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة والخاصة لغات.