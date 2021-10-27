اليوم السابع
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أكرم القصاص
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6 أرقام تلخص مسيرة العلاقات الإيجابية بين مصر ورومانيا.. إنفوجراف

الأربعاء، 27 أكتوبر 2021 05:05 م
6 أرقام تلخص مسيرة العلاقات الإيجابية بين مصر ورومانيا.. إنفوجراف إنفوجراف لعلاقات مصر ورومانيا

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كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء عن عدد من الأرقام التي تلخص مسيرة العلاقات الإيجابية بين مصر ورومانيا.

ونستعرض في هذا الإنفوجراف أبرز هذه الأرقام والمؤشرات:

--خلال النصف الأول من 2021:

439.9 مليون دولار قيمة التبادل التجارى

100.4 مليون دولار صادرات مصر لرومانيا

339.5 مليون دولار واردات مصر من رومانيا

--خلال العام المالى 2019/ 2020:

4.8 مليون دولار قيمة تحويلات المصريين برومانيا

1.6 مليون دولار تحويلات الرومانيين العاملين بمصر

2000 مصرى يقيمون فى رومانيا حتى نهاية 2020

مصر ورومانيا
مصر ورومانيا

مصر

رومانيا

التبادل التجارى بين مصر ورومانيا

صادرات مصر لرومانيا

مصر ورومانيا

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