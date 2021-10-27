5 طرق منزلية تساعدك في العناية بصحة بشرتك الدهنية

كتبت هند عادل

تنتج البشرة الدهنية عن فرط إفراز الزهم من الغدد الدهنية، وتقع هذه الغدد تحت سطح الجلد، والزهم مادة دهنية مصنوعة من الدهون، ليست كلها سيئة لأنها تساعد على حماية وترطيب بشرتك والحفاظ على لمعان وصحة شعرك، ولكن قد يؤدي الإفراط في إفراز الدهون إلى البشرة الدهنية، مما قد يؤدي إلى انسداد المسام وحب الشباب، وقد تؤدي العوامل الوراثية أو التغيرات الهرمونية أو حتى الإجهاد إلى زيادة إنتاج الدهون.

ووفقا لتقرير لموقع healthline تعد البشرة الدهنية وحب الشباب من التحديات التي يصعب التعامل معها، إلا أن العلاجات المنزلية تقلل أعراض ومشاكل البشرة الدهنية.

اغسلى وجهك



إذا كانت بشرتك دهنية ، يجب أن تغسلى وجهك مرتين في اليوم، لكن لا تبالغى في ذلك، تجنبى الصابون أو المنظفات القاسية واستخدمى صابونًا لطيفًا مثل صابون الجلسرين.

أوراق التنشيف



لن تمنع هذه الأوراق الرفيعة والصغيرة الغدد الدهنية من زيادة نشاطها، ولكنها ستسمح لك بالتخلص من الزيوت الزائدة من وجهك للمساعدة في تقليل لمعان البشرة الدهنية، أوراق التنشيف غير مكلفة ومتاحة بدون وصفة طبية استخدميه حسب الحاجة طوال اليوم.

العسل



العسل هو أحد العلاجات الطبيعية للبشرة بفضل قدراته المضادة للبكتيريا والمطهرة ، قد يفيد البشرة الدهنية والمعرضة لحب الشباب.

يعتبر العسل أيضًا مرطبًا طبيعيًا ، لذا فهو يساعد في الحفاظ على رطوبة الجلد ولكن ليس دهنيًا وذلك لأن المرطبات تستمد الرطوبة من الجلد دون استبداله.

لاستخدام العسل لعلاج حب الشباب والبشرة الدهنية، انشرى طبقة رقيقة، ويفضل أن تكون نيئة، على وجهك، اتركيه يجف لمدة 10 دقائق ثم اشطفيه جيدًا بالماء الدافئ.

دقيق الشوفان



يساعد دقيق الشوفان على تهدئة الجلد الملتهب وامتصاص الدهون الزائدة، كما أنه يساعد على تقشير الجلد الميت عند استخدامه في أقنعة الوجه، عادة ما يتم طحن دقيق الشوفان ويمكن دمجه مع الزبادي أو العسل أو الفاكهة المهروسة مثل الموز أو التفاح أو البابايا.

لاستخدام دقيق الشوفان على وجهك:



يُمزج نصف كوب من الشوفان المطحون مع الماء الساخن لتشكيل عجينة .

أضيفي ملعقة كبيرة من العسل .

قومى بتدليك خليط الشوفان على وجهك لمدة ثلاث دقائق.

اشطفيها مع الماء الدافئ واتركيها حتى تجف .

كبديل ، ضعي مزيج الشوفان على وجهك واتركيه لمدة 10-15 دقيقة، ثم شطف مع الماء الدافئ واتركيها حتى تجف .

بياض البيض والليمون



بياض البيض والليمون علاج شعبي للبشرة الدهنية يعتقد أن كلا المكونين يشد المسام، قد يساعد الحمض الموجود في الليمون والحمضيات الأخرى على امتصاص الزيت، والليمون لديه أيضًا قدرات مضادة للبكتيريا.ومع ذلك ، فإن هذا العلاج ليس خيارًا جيدًا للأشخاص الذين يعانون من حساسية البيض.

لعمل ماسك للوجه ببياض البيض والليمون:

