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منع دخول الطلاب الحرم الجامعى دون شهادة تطعيم كورونا بدءا من 15 نوفمبر

الأربعاء، 27 أكتوبر 2021 05:00 ص
منع دخول الطلاب الحرم الجامعى دون شهادة تطعيم كورونا بدءا من 15 نوفمبر إجراءات احترازية للوقاية من كورونا - أرشيفية
كتب محمد صبحى

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تبدأ الجامعات الحكومية تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، من حيث عدم السماح بدخول الطلاب إلى الحرم الجامعى بعد 15 نوفمبر، إلا بعد تقديم شهادة تُثبت الحصول على لقاح كورونا، وفى حالة عدم حصول الطالب على اللقاح يُمكنه إجراء تحليل "PCR" يُقدمه أسبوعيًا. 
 
وكان وزير التعليم العالى شدد على الالتزام الكامل بقرارات لجنة الأزمات، فيما يخُص عدم السماح للعاملين بمؤسسات الدولة بدخول مقارها بدءًا من 15 نوفمبر، إلا لمن حصل على التطعيم ضد فيروس كورونا. 
 
وشدد الوزير على ضرورة استمرار الجامعات فى تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، والالتزام بالتباعد الاجتماعى لجميع المتواجدين داخل الحرم الجامعى، فضلًا عن تكثيف عمليات التطهير والتعقيم للمدرجات والفصول الدراسية والمعامل ومختلف مبانى الكليات؛ وتطبيق ذات الإجراءات بالمدن الجامعية، لضمان سلامة جميع عناصر المنظومة التعليمية.

التعليم العالى

الجامعات

تطعيم كورونا

الحرم الجامعى

اخبار مصر

اليوم السابع بلس

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