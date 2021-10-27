مكافحة المخدرات تحبط عملية ترويج كيلو ونصف شابو بــ1.5 مليون جنيه فى طهطا

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالاشتراك مع الأمن العام وإدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن سوهاج، من إحباط محاولة ترويج كيلو ونصف من مخدر الشابو" الأيس" تم ضبطه بحوزة مقاولين أثناء تواجدهما على الطريق الزراعى الغربى بدائرة مركز طهطا حيث قدرت القيمة التسويقية للمخدر المضبوط مليون ونصف المليون جنيه.

جاءت الحملة بإشراف مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، مدير أمن سوهاج، واللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، ومساعد المنطقة الجنوبية لمكافحة المخدرات.

وترجع الواقعة عقب ورود معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات " فرع سوهاج" مفادها قيام مقاولين بجلب كمية من المواد المخدرة مخدر الشابو بقصد الإتجار وترويج المخدر على العملاء بالمراكز المختلفة بمحافظة سوهاج

بعرض المعلومات على رئيس منطقة وسط الصعيد، قرر سرعة تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، والدفع بمأمورية من ضباط إدارة مكافحة المخدرات مدعمة بمجموعات قتالية لضبط المتحرى عنهما.

وأسفرت جهود ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات" فرع سوهاج، بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طهطا عقب عمل كمين على الطريق الزراعى الغربى بناحية قرية شطورة ، من ضبط عنصرى التشكيل بدائرة مركز طهطا أثناء إستقلاهما سيارة ملاكى وبحوزتهما كيلو ونصف من مخدر الشابو " الأيس" ومبلغ مالى و2 هاتف محمول و2 مطواه

وبمواجهة عنصرى التشكيل بما أسفرت عنه عملية الضبط اعترفا بحيازتهما المضبوطات بقصد الاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والسيارة للتنقل بها والهاتف المحمول للاتصال بالعملاء، تم تحرير محضرا بالواقعة جار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.