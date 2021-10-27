اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مصر تدين الهجوم الإرهابى بديالى العراقية

الأربعاء، 27 أكتوبر 2021 09:16 ص
مصر تدين الهجوم الإرهابى بديالى العراقية وزارة الخارجية - أرشيفية
أ ش أ

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أعربت جمهورية مصر العربية عن إدانتها الشديدة واستنكارها البالغ للهجوم الإرهابي الدنيء الذي استهدف مساء أمس مدينة ديالى العراقية، وأدى إلى وفاة وإصابة عدد من الأشقاء العراقيين.
 
وتقدمت مصر -في بيان لوزارة الخارجية اليوم الأربعاء- بخالص تعازيها وصادق مواساتها لجمهورية العراق الشقيق، حكومة وشعبًا، ولذوي الضحايا الأبرياء في هذا الهجوم الغاشم، مُتمنية سرعة الشفاء للمصابين.
 
وأكدت مصر وقوفها التام مع العراق ضد كل ما يُهدد أمنه واستقراره، مشددة على ثقتها في أن مثل هذه الحوادث الإرهابية اليائسة التي تستهدف مدنيين عُزَّل لن تنال من عزيمة العراق في استكمال مسيرته الوطنية في الاستقرار والتنمية، وتحقيق الرخاء والازدهار للشعب العراقي الشقيق.

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