مصرع عامل وإصابة آخر فى انهيار حفرة لتوصيل الصرف بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

صرحت النيابة العامة بدفن جثة عامل لقى مصرعه على إثر إصابته بكسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ وذلك عقب إنهيار حفر عليه أثناء العمل بتوصيل مواسير الصحرف الصحى بدائرة مركز ساقلته شرقى محافظة سوهاج بينما نجى عامل أخر من الموت أصيب بكدمات بالكتف بنفس الحادث.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بإنهيار حفر أعمال توصيل مواسير الصرف الصحى بدائرة مركز ساقلته ووجود متوفى ومصاب وتم إخطار الوحدة المحلية والأجهزة المعنية لإعمال شئونها.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العامرى والرائد أحمد الكاشف رئيس وحدة مباحث المركز بوصول عاملين إلى مستشفى ساقلته المركزى الأول يقيم دائرة مركز جهينة مصاباً " بكسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ " وتوفي أثناء أجراء الإسعافات الأولية له والثانى يقيم بذات الناحية مصاباً " بكدمات بالكتف الأيسر والقدم اليمني "

وبسؤال المصاب ووالد المتوفي 47 سنة سائق ويقيم دائرة مركز جهينة قررا بأنه أثناء قيام المتوفـي بالعمل صحبة المصاب الثاني بالحفر لتوصيل مواسير الصرف الصحي بناحية دائرة المركز انهارت عليهما كميه من الأتربة مما نتج عنها وفاة الأول وإصابة الثاني ونفيا الشبهة الجنائية وبسؤال مقاول الأعمال ويقيم دائرة مركز جهينة قرر بمضمون ما تقدم تم تحرير المحضر اللازم وتم العرض على النيابة التي صرحت بدفن الجثة.